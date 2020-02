ADL paperone di gennaio, Cairo a 'zero euro': il confronto sull'ultimo mercato

De Laurentiis re del mercato di gennaio, Cairo ancora al risparmio. Napoli-Torino sarà la sfida tra i due patron che sono stati agli antipodi nelle scelte nell'ultimo mercato invernale: La squadra di De Laurentiis è stata prima in Serie A e seconda in Europa per milioni investiti nell’ultimo mercato di riparazione: ben 65,5. Ad arrivare sono stati Demme (12 milioni dal Lipsia), Lobotka (20 milioni al Celta Vigo) e Politano; arrivato dall’Inter per 2,5 milioni ma con un obbligo di riscatto fissato a 19 milioni di euro.

I partenopei inoltre hanno investito per il futuro, con gli acquisti di Rrahmani (14 milioni al Verona) e Petagna (17 milioni alla Spal), che arriveranno al Napoli solo dal giugno,

Totale desolazione in casa Torino, che ha chiusto invece senza nessun nome, invece, alla voce “acquisti” il mercato invernale. I granata sono stati invece attivi in uscita, con le cessioni a titolo definitivo di Bonifazi e Parigini e quella in prestito di Iago Falque.