ADL positivo, scatta l'allarme in Serie A: in isolamento Agnelli e i dirigenti di 3 club

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 all'indomani dell'assemblea che si era tenuta martedì in Lega insieme ovviamente ad altri presidenti e dirigenti sportivi di Serie A. Tutti loro adesso dovranno rispettare il protocollo, effettuare il tampone e andare in isolamento in caso di positività. Secondo La Repubblica, la Juventus ha già fatto sapere che Andrea Agnelli sta osservando le buone pratiche previste, così come Urbano Cairo del Torino, i dirigenti della Fiorentina Joe Barone e Joseph Commisso e l'AD del Bologna Claudio Fenucci. Non ci sono stati contatti invece tra De Laurentiis e la delegazione dell'Inter composta da Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Angelo Capellini.