Ag. Hysaj: "Piace a Fonseca e Petrachi da sempre, se ne potrà parlare a gennaio"

Elseid Hysaj potrebbe essere la soluzione ai problemi difensivi della Roma. Che l'albanese piaccia non poco ai giallorossi lo conferma Mario Giuffredi, oggi ospite di TMW Radio: "Come ho già detto precedentemente, c'è un mercato importante per Hysaj, la scadenza del contratto si avvicina e trasferire il giocatore è nell'interesse di tutti. Non ho sentito nessuno della Roma dopo la fine del mercato, al momento è tutto fermo. È un calciatore che è sempre piaciuto a Fonseca e Petrachi, ma non c'erano i presupposto negli scorsi mesi per avviare una trattativa. Qualora dovesse essere di nuovo interessata a gennaio, ne riparleremo".

Cosa manca al Napoli, che fatica a tenere il passo delle prime? "Nella ripresa col Cagliari ha stradominato e doveva vincere, è andato tutto male e ha perso. Il momento negativo è solo nei numeri. Il Genk? Anche l'Atalanta ha fatto male con la Dinamo Zagabria, non è un disastro pareggiare fuori casa in Champions o perdere una gara in casa col Cagliari dove ti è andato tutto storto".