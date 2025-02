Aguero perde 10mila euro in un colpo: aveva scommesso sull'over 1,5 nel 1° tempo di City-Real

Il Kun ha investito ben 10.000 dollari (9.600 euro) sperando che nel primo tempo sarebbero stati segnati due gol

Che Sergio Agüero sia uno scommettitore seriale non è una novità. L'ex attaccante pubblica spesso alcune schedine giocate puntando cifre molto grandi e anche ieri sera ha provato a far saltare il banco scommettendo sulla sfida tra Manchester City e Real Madrid, valida per l'andata dei playoff di Champions League. Il Kun ha investito ben 10.000 dollari (9.600 euro) sperando che nel primo tempo sarebbero stati segnati due gol. La quota di 3,65 avrebbe dovuto fruttargli 36.500 dollari (poco più di 35.000 euro) ma le cose non sono andate come previsto.

Nei primi 45', infatti, è arrivato solo il gol realizzato da Erling Haaland dal 19'. Nonostante le numerose occasioni create dal Real Madrid, il punteggio non è più cambiato fino all'intervallo e, ironia della sorte, nella ripresa ci sono state ben quattro reti (Mbappé, ancora Haaland, Diaz e Bellingham). Aguero ha quindi perso la sua puntata da 10.000 dollari che aveva condiviso nell'ambito della sua partnership con un marchio di scommesse online.