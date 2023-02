Al corso per allenatori a Coverciano si studia Spalletti: lezione sul Napoli

Ieri è stato inaugurato il corso per allenatori UEFA B a Coverciano e il calcio di Luciano Spalletti è stato preso come esempio per la sua modernità.

Tra i docenti anche Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, che ha proposto una lezione proprio sugli azzurri. Lo conferma Ulivieri stesso in un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.