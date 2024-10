Al Maradona è ancora sold out: numeri eccezionali a Fuorigrotta

Altra gara al Maradona, altro sold-out ed Antonio Conte spera anche in un'altra vittoria interna per dare grande continuità e alimentare entusiasmo, fiducia ed andare alla sosta con la certezza del primo posto in classifica. Un primato che conta poco in questa fase, senza dubbio, ma che è comunque significativo dei passi in avanti fatti dal Napoli nonostante la ricostruzione estiva con tanti acquisti arrivati a fine mercato, la prima sconfitta col Verona, le condizioni ancora non perfette del centravanti titolare ed anche un cambio modulo dopo appena quattro partite. E quest'oggi, contro il Como di Fabregas, il Napoli ha la possibilità anche di allungare, in attesa delle rivali, centrando la quarta vittoria di fila in casa in campionato (la sesta considerando le due gare di Coppa Italia).

Numeri eccezionali

I partenopei sono chiamati a confermare non solo l'ottimo rendimento casalingo. Il Napoli in generale è imbattuto da sei partite, viene da quattro vittorie in campionato (ed un pari allo Stadium) nelle ultime cinque dopo il ko alla prima giornata. La squadra di Antonio Conte, inoltre, dopo quel disastroso esordio a Verona ha subito un solo gol (peraltro su rigore, contro il Parma): gli azzurri hanno raccolto quattro clean sheet in sei gare di questo campionato e se col Como dovesse arrivare l'ennesima porta inviolata Conte salirebbe a cinque gare senza subire gol nelle prime sette come accaduto nel lontano 1970. Numeri significativi per essere soltanto all'inizio del percorso, dopo una stagione con addirittura 48 gol subiti, il decimo posto (e dodicesimo rendimento casalingo)

Conte non cambia

Considerando anche le prove effettuate nella rifinitura, il tecnico del Napoli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 ed anche l'undici titolare con Caprile al posto dell'infortunato Meret e Olivera, che sembra dare maggiori certezze a livello difewnsivo, favorito nel solito ballottaggio con Spinazzola. Per il resto nessun dubbio su Rrahmani-Buongiorno e Di Lorenzo a destra. A centrocampo Anguissa con Lobotka, nonostante l'ammissione di Conte sul livello di Gilmour che lo sta mettendo in difficoltà. Nella linea più avanzata Kvaratskhelia a destra ed a sinistra Politano, inamovibile considerando il suo stato di forma. McTominay da sottopunta alle spalle di Lukaku che resterà poi in città avendo nuovamente chiesto di non essere convocato per migliorare ulteriormente la condizione.