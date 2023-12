Al Maradona vittoria storica dell'Inter: nel '77 l'ultima con 3 gol di scarto a Napoli

L'Inter ha espugnato il campo del Napoli con almeno tre gol di scarto per la prima volta in Serie A dal 1977.

L'Inter ha espugnato il campo del Napoli con almeno tre gol di scarto per la prima volta in Serie A dal 1977: 0-3 anche in quel caso. Il profilo Twitter di Opta Paolo sottolinea così l'importanza dell'impresa nerazzurra allo Stadio Diego Armando Maradona, con la squadra di mister Inzaghi di nuovo prima in classifica in solitaria e soprattutto in grado di mandare un segnale forte sia gli azzurri sia alle altre concorrenti per il titolo.