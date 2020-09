Al via il calciomercato, ecco gli acquisti già ufficializzati dai club di Serie A

Parte oggi ufficialmente la nuova sessione di calciomercato. Dal primo settembre al 5 ottobre, i club italiani avranno la possibilità di tesserare nuovi calciatori in vista della stagione 2020/21. Ma quali sono gli acquisti già definiti prima dell'inizio ufficiale di questa sessione? Ecco l'elenco

Atalanta

Simone Muratore (C) (Juventus)

Mario Pasalic (C) (Chelsea)

Benevento

Federico Barba (D) (Chievo Verona)

Daam Foulon (D) (Waasland-Beveren)

Kamil Glik (D) (Monaco)

Artur Ionita (C) (Cagliari)

Bologna

Emanuel Vignato (C) (Chievo Verona)

Cagliari

Răzvan Marin (C) (Ajax)

Crotone

Luca Marrone (C)

Fiorentina

Sofyan Amrabat (C)

Hellas Verona

Ivor Pandur (P) (Rijeka)

Kevin Rüegg (D) (Zurigo)

Mert Çetin (D) (Roma)

Inter

Georgios Vagiannidis (D) (Panathinaikos)

Alexis Sanchez (A) (Manchester United)

Achraf Hakimi (D) (Real Madrid)

Juventus

Weston Mckennie (C) (Schalke 04)

Félix Correia (A) (Manchester City)

Arthur (C) (Barcelona)

Dejan Kulusevski (C) (Parma)

Lazio

Pepe Reina (P) (Milan)

Gonzalo Escalante (C) (Eibar)

Milan

Pierre Kalulu (D) (Olympique Lyone)

Simon Kjaer (D) (Sevilla)

Alexis Saelemaekers (C) (Anderlecht)

Zlatan Ibrahimovic (A)

Napoli

Victor Osimhen (A) (LOSC Lille)

Andrea Petagna (A) (Spal)

Amir Rrahmani (D) (Hellas Verona)

Roma

Henrikh Mkhitaryan (C) (Arsenal)

Pedro (A) (Chelsea)

Sampdoria

Mikkel Damsgaard (A) (Nordsjaelland)

Sassuolo

Kaan Ayhan (D) (Fortuna Dusseldorf)

Lukas Haraslin (C) (Lechia Gdansk)

Torino

Mërgim Vojvoda (D) (Standard Liegi)

Karol Linetty (C) (Sampdoria)

Ricardo Rodríguez (D) (Milan)