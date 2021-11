Algeria, un esorcista sugli spalti contro la magia nera del Burkina Faso

Ieri pareggiando con il Burkina Faso, l'Algeria è passata alla terza fase di qualificazione dei Mondiali di Qatar 2022. Il ct della nazionale nordafricana, Djamel Belmadi, ha usato ogni mezzo per evitare la disfatta: convinto che gli avversari avrebbero utilizzato la magia nera per vincere. L'allenatore avrebbe contattato uno sciamano specializzato in esorcismi, che si è presentato allo stadio Mustapha Tchaker di Bilda per arginare la "strategia" degli avversari.

The year is 2021. Algeria is hosting Burkina Faso in a tense World Cup qualifier. Algeria accused Burkina Faso of performing black magic on the pitch at the Mustapha Tchaker Stadium in Blida. Algeria brought an "exorcist" (راقي) to remove the spell. Welcome to Africa. pic.twitter.com/XliC89BxwG