Alla Macedonia basta un gol per battere le Far Oer in amichevole: Elmas in campo nella ripresa

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda vittoria consecutiva per la Macedonia del Nord. La squadra guidata dal ct Igor Angelovski, dopo il successo contro Malta nel match valido per il Gruppo C di qualificazione a Euro 2024, batte di misura Far Oer in amichevole grazie al gol di Miovski. Il giocatore del Napoli Eljif Elmas, in rete contro Malta, stavolta è partito inizialmente dalla panchina e subentrato al 54’.