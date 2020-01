"Allan in gruppo al massimo venerdì": le parole di Gattuso smentite dalla partenza del brasiliano

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro la Juventus, match chiave per dare continuità alla vittoria conquistata in Coppa Italia contro la Lazio. Al momento, però, l'infermeria in casa azzurra resta particolarmente ingolfata: come svelato dal report pubblicato dal club, sono ancora sei gli azzurri indisponibili e che sono dunque a forte rischio per la partita contro la Vecchia Signora.



Uno di questi è Allan, per il quale però c'è stato uno strano sviluppo degli eventi in queste ore: "Allan penso che sarà domani ancora a riposo, poi ricomincerà con la squadra dopodomani o venerdì", aveva parlato cosi Rino Gattuso durante la conferenza post Lazio, interpellato proprio sulla condizioni del brasiliano che sembrava fosse in via di guarigione, al punto da poter tornare a lavorare con il gruppo tra giovedì e venerdì.



Oggi il dietrofront: Allan non solo è risultato nuovamente indisponibile, ma partirà per il Brasile dove raggiungerà la moglie Thais che ha dato da poco alla luce il piccolo Matteo, terzo genito della famiglia Marques. Insomma, il tutto ha di fatto smentito quanto detto dallo stesso Gattuso, a pochi giorni dal delicato match contro la Juventus di Sarri. Va anche detto che - a differenza di quanto fatto con l'ultimo figlio - stavolta Thais ha deciso di portorire proprio in Brasile.