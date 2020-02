Allarme Coronavirus, a Napoli controlli anche a giocatori Barcellona: la procedura seguita

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Controlli per il coronavirus anche per Messi e compagni all'arrivo nell'aeroporto di Napoli. La squadra e lo staff del Barcellona sono atterrati all'ora di pranzo allo scalo di Capodichino per la data degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli e tutti sono stati sottoposti al termometro laser e allo scanner, come previsto dalla norma coronavirus per tutti i voli internazionali. Dopo lo sbarco il Barcellona si è diretto in autobus verso il centro di Napoli, per sistemarsi nell'hotel in via Medina a che ospita la squadra catalana. Al loro arrivo all'albergo, i giocatori blaugrana sono stati accolti da un centinaio di tifosi assiepati davanti all'albergo, che li hanno accolti con entusiasmo, cantando anche cori per Leo Messi. (ANSA).