Allarme difesa con l'Atalanta: due soluzioni per sostituire Rrahmani

Il Napoli contro l'Atalanta sarà costretto a giocare non solo senza Osimhen ma anche senza Rrahmani, figura preziosa accanto a Koulibaly per la solidità difensiva. Due sono le ipotesi per Spalletti in vista del rientro in campo dopo la sosta: Tuanzebe che giocherebbe nel suo ruolo naturale a destra, ma con tutti i dubbi fisici e tattici per un difensore rimasto fermo per la lombalgia diverse settimane e che conosce pochissimo il calcio italiano, oppure Juan Jesus che però gioca sul centro sinistra come Koulibaly. Due settimane di tempo per decidere, Spalletti presto avrà le idee chiare ma ora si gode questo prezioso successo.