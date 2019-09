Allarme italiani in Serie A: così è cambiato il Napoli dal 2006 a oggi

"In Serie A i calciatori italiani sono pochi". È il messaggio di Roberto Mancini, ct azzurro che oggi ha richiamato l'attenzione sul tema e ha ricordato come alla nazionali ne "bastino" 25, è un problema soprattutto dei club. Ma come sono cambiate le squadre del nostro massimo campionato negli ultimi anni? Abbiamo provato ad analizzare i mutamenti negli undici ideali delle grandi. Non solo quelle di oggi, ma le prime sei in classifica (al netto delle successive penalizzazioni) della Serie A 2005/2006, quello che portò l'Italia al trionfo mondiale. Con l'inevitabile aggiunta del Napoli, all'epoca in C1 ma oggi stabilmente nelle primissime posizioni della nostra Serie A. E proprio dal 2006 si parte, per poi tornare alla stagione 2009/2010 (dieci anni fa), a quella 2014/2015 (cinque anni fa) e infine all'attualità.

QUI NAPOLI -

Nel 2006 i partenopei si chiamavano Napoli Soccer, lottavano in Serie C1, avevano per forza di cose una squadra quasi interamente composta da calciatori italiani e un confronto con altre squadre impegnate in massima serie avrebbe poco senso. Dieci anni fa, però, le cose cambiano: lo zoccolo duro resta italiano, anzi uno dei più azzurri del panorama calcistico tricolore. Sei titolari fissi, più giocatori validi come subentranti della panchina, complici i recenti anni tra B e C. Difatti, con il passare degli anni il numero di italiani cala drasticamente.

Benitez l'esterofilo pone le basi per il Napoli di Sarri, ma costruisce anche una squadra sempre meno utile alla nostra Nazionale. Maggio resta, Insigne esplode, Jorginho si naturalizza: questi i tre titolari (l'italo-brasiliano fino a un certo punto, non era proprio un pupillo del tecnico spagnolo) di quel Napoli. Tre su undici è anche la proporzione tenuta oggi da Ancelotti, con Meret e Di Lorenzo aggiuntisi al solito Insigne. Dalla panchina, però, il calo è ancora più palese: Luperto è forse l'unico da potersi considerare pienamente inserito nelle rotazioni del tecnico emiliano. In dieci anni, praticamente, gli itlaiani del Napoli sono andati dimezzandosi.

Tutte le formazioni tipo del Napoli dal 2006 a oggi -

2005-2006 - In C1

2009-2010 - Formazione tipo: DE SANCTIS; Campagnaro, CANNAVARO, ARONICA; MAGGIO, Gargano, Hamsik, PAZIENZA, Zuniga; QUAGLIARELLA, Lavezzi. Altri italiani: Iezzo, Grava, Dossena, Santacroce, Cigarini, Gianello, Rullo, Rinaudo.

2014-2015 - Formazione tipo: Rafael; MAGGIO, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Lopez (JORGINHO), Gargano; Callejon, Hamsik, INSIGNE; Higuain. Altri italiani: Colombo, Mesto, Gabbiadini, Luperto.

2019-2020 - Formazione tipo: MERET; DI LORENZO, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Allan, INSIGNE; Lozano, Mertens. Altri italiani: Luperto, Ciciretti, Tonelli, Gaetano.