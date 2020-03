Allarme tra i Dilettanti dopo il Coronavirus: rischia di sparire il 30% dei club

Si prospetta uno scenario non certo semplice per il futuro del calcio dilettantistico quando terminerà l'emergenza per il Coronavirus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Si prospetta uno scenario non certo semplice per il futuro del calcio dilettantistico, quello che a cascata risentirà maggiormente del contraccolpo della crisi. Il quotidiano Repubblica lancia l'allarme: molti degli imprenditori proprietari delle 12mila società e 66mila squadre dilettantistiche italiane, dovranno far fronte alla crisi che colpirà anche le loro aziende. Oltre un milione i tesserati e un contraccolpo pesante che rischia di gravare anche sulle casse dello stato. Secondo un dossier realizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, con il proprio centro di elaborazione dati e il centro studi della Federcalcio, il 30% delle società dilettantistiche italiane rischia concretamente di scomparire, quando la situazione sarà tornata alla normalità.