Alle 12.30 Reggiana-Catanzaro con il napoletano Ambrosino titolare: terza di fila dal 1'

Il Boxing Day di Serie B comincia dal Mapei Stadium per Reggiana-Catanzaro, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Dopo il gol al Brescia viene confermato titolare, per la terza volta di fila, il talento del Napoli classe 2003 Giuseppe Ambrosino. Sono 11 le presenze stagionali per l'attaccante che sta trovando sempre più spazio nell'ultimo periodo

Le formazioni ufficiali

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Crnigoj, Girma; Gondo. A disposizione: Sposito, Satalino, Varela, Lanini, Libutti, Romagna, Nardi, Antiste, Pajac, Melegoni, Portanova. Allenatore: Nesta.

CATANZARO (3-4-2-1): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Krastev; Verna, Pontisso, Vandeputte, Situm; D’Andrea, Sounas; Ambrosino. A disposizione: Sala, Borrelli, Brignola, Ghion, Stoppa, Pompetti, Biasci, Krajnc, Oliveri, Miranda, Katseris. Allenatore: Vivarini.