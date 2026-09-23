Nazionali, le gare dei 10 giocatori del Napoli: il programma completo
Saranno 10 i calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali:
Di Lorenzo, Vergara: Italia-Belgio (25 settembre), Turchia-Italia (28 settembre), Francia-Italia (2 ottobre), Italia-Turchia (5 ottobre) - Uefa Nations League
Favasuli: Armenia-Italia U21 (1 ottobre), Italia-Polonia U21 (5 ottobre) - Qualificazioni Europei U21
De Bruyne: Italia-Belgio (25 settembre), Belgio-Francia (28 settembre), Belgio-Turchia (2 ottobre), Francia-Belgio (5 ottobre) - Uefa Nations League
Gilmour: Slovenia-Scozia (26 settembre), Scozia-Svizzera (29 settembre), Macedonia del Nord-Scozia (3 ottobre), Scozia-Slovenia (6 ottobre) - Uefa Nations League
Lobotka: Slovacchia-Moldova (26 settembre), Slovenia-Kazakhstan (29 settembre), Isole Fær Øer-Slovacchia (2 ottobre), Moldova-Slovacchia (6 ottobre) - Uefa Nations League
Hojlund: Norvegia-Danimarca (24 settembre), Danimarca-Galles (27 settembre), Danimarca-Portogallo (1 ottobre), Galles-Danimarca (4 ottobre) - Uefa Nations League
Lang: Olanda-Germania (24 settembre), Serbia-Olanda (27 settembre), Grecia-Olanda (1 ottobre), Olanda-Serbia (4 ottobre) - Uefa Nations League
Milinkovic-Savic: Serbia-Grecia (24 settembre), Serbia-Olanda (27 settembre), Germania-Serbia (1 ottobre), Olanda-Serbia (4 ottobre) - Uefa Nations League
Olivera: Giappone-Uruguay (24 settembre), Corea del Sud-Uruguay (28 settembre), India-Uruguay (6 ottobre) - Amichevoli
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