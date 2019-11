Allenamento al San Paolo, il report del club: out Manolas per febbre, solo palestra per Meret

Allenamento al San Paolo questo pomeriggio per il Napoli. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa di sabato per la 12esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Dopo una prima fase di riscaldamento la squadra ha svolto esercitazioni tecniche. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Allan e Mario Rui hanno svolto parte dell'allenamento differenziato e parte in gruppo. Ghoulam ha fatto terapie e allenamento personalizzato. Meret ha lavorato in palestra. Manolas non si è allenato per un attacco febbrile.