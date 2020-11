Allenamento in corso a Castel Volturno: Gattuso scatenato con le 'classiche' urla

Ci siamo abituati ad ascoltarle, grazie agli stadi vuoti e ai rumori che arrivano anche dalla televisione, le urla di Rino Gattuso. E non ne lancia soltanto in partita per dirigere i suoi calciatori, in allenamento forse può fare anche meglio. Da Castel Volturno raccontano di un Ringhio letteralmente scatenato nell'allenamento odierno, attualmente in corso. A riferirlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal'.