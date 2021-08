Altra vittoria convincente, buone indicazioni dagli azzurri. Ma Spalletti chiede rinforzi

Buona prova del Napoli, nell'ultimo test del ritiro di Castel di Sangro e quindi del suo pre-campionato, battendo per 4-0 il Pescara e raccogliendo quindi la sesta vittoria dell'estate. Senza Zielinski e Manolas, fermati a scopo precauzionale per un affaticamento, oltre a Lozano e Mertens che proseguono la tabella di lavoro personalizzato, Luciano Spalletti ha avuto buone indicazioni dai nazionali reduci dall'Europeo - che hanno circa la metà degli allenamenti rispetto ai compagni - restando in campo per circa un'ora senza particolari cali, fino ai 76' giocati da Insigne, già in forma campionato, autore dell'assist per l'1-0 di Osimhen e del raddoppio su rigore, procurato da Elmas, schierato per l'indisponibilità di Zielinski e tra i migliori in campo.

Nella ripresa le reti di Ounas, partendo dalla trequarti per un gol straordinario, e di Zedadka su assist di Malcuit, rigenerato dopo i due ritiri estivi. Per il resto tanta difficoltà per Luciano Spalletti nel completare i cambi nei doppi ruoli ed in questo senso nel post-partita ha ribadito la necessità di completare la rosa per le tre competizioni, oltre alla permanenza dei pezzi pregiati: "Abbiamo dei calciatori più forti dei nomi che fate voi. Sento parlare di calciatori che dovrebbero aiutare questa rosa - ha proseguito, per me invece il massimo sarebbe mantenere questa rosa perché abbiamo calciatori più forti. Le competizioni sono più di una, il livello di intensità non permette di esserci sempre. Ci vuole una rosa che dà disponibilità a sostituire qualche calciatore durante le partite". Su Insigne, infine, sembra prevalere l'ottimismo: "Rimane difficile pensare di rinunciare a uno come lui. Sono fiducioso per il rinnovo, è chiaro che per quest'anno ce l'avremo di sicuro se non verrà qualcuno a prenderlo".