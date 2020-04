Altro attacco ai napoletani, #Sgarbi: "De Luca li conosce, crede che non rispetteranno le regole"

Nonostante numeri contenuti ed il rispetto dei decreti, continuano ad arrivare attacchi ai napoletani ed i soliti luoghi comuni. Ieri è toccato nuovamente alla trasmissione 'Stasera Italia' di Barbara Palombelli', ma con protagonista Vittorio Sgarbi, già al centro delle critiche sui social per aver insistito inizialmente nel paragone del Coronavirus all'influenza. Alla domanda sulle dichiarazioni di De Luca di voler chiudere la Campania in caso di apertura della Lombardia, Sgarbi ha riposto con una premessa chiara: "Beh, perché conosce i napoletani. Quindi tende a credere che non saranno rispettosi di nessuna regola”.