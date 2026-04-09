Altro che Allegri, il re del corto muso è Conte: nessuno in 2 anni ha vinto di misura quanto lui

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Antonio Conte si conferma il re del “corto muso” negli ultimi due anni, dimostrando la sua abilità anche davanti a Massimiliano Allegri

Antonio Conte si conferma il re del “corto muso” negli ultimi due anni, dimostrando la sua abilità anche davanti a Massimiliano Allegri, colui che ha coniato questa espressione, resa celebre al termine di un famoso SPAL-Juventus. La capacità del tecnico salentino di ottenere vittorie di misura è diventata ormai un marchio di fabbrica del suo Napoli.

I numeri del Napoli di Conte

Dall’inizio della stagione 2024/25, con Conte alla guida dei partenopei, il Napoli ha conquistato ben 27 vittorie con il minimo scarto, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra nello stesso periodo. In questo campionato, il bilancio evidenzia sei successi per 1-0 e altrettanti per 2-1, a cui si aggiungono due trionfi più spettacolari per 3-2, a testimonianza di una squadra capace di vincere sia con pragmatismo che con spettacolo.