Altro che mezz'ora: Lobotka si candida per una gara (intera) da protagonista

Con la Lazio la sua prova è durata appena 20 minuti, con la Juve mezz'ora quando è entrato nel finale. Ora, in vista della sfida contro il Napoli, Stanislav Lobotka si candida per una maglia da titolare. L'obiettivo è tornare ad essere protagonista anche in azzurro cercando di sfruttare l'intera gara e non solo pochi minuti. La febbre di Fabian Ruiz dovrebbe convincere Gattuso a schierare l'ex Celta Vigo come centrocampista titolare al fianco di Demme e Zielinski. Una possibilità che Lobotka, nel caso, vorrà sfruttare appieno. Per iniziare a farsi apprezzare sul serio anche dai suoi nuovi tifosi.