Altro che scontri: clima di gran serenità con i tifosi inglesi, si gioca anche a calcio in strada!

Si è parlato tanto negli ultimi giorni del rischio scontri tra tifosi italiani (e del Napoli, nello specifico) con i circa 2.500 inglesi arrivati in città per Italia-Inghilterra. I timori, però, sono stati smentiti dai fatti. Sul Lungomare, nei quartieri, anche a Piazza Municipio invece si respira un clima di gran serenità. Nessuno scontro, tanta cordialità, addirittura si gioca a calcio in strada insieme.