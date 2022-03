Altro incubo per Spalletti: ennesima emergenza verso Bergamo

Ormai in maniera ciclica il Napoli sembra dover fare i conti con l'emergenza e spesso per le gare cruciali per il suo cammino

Ormai in maniera ciclica il Napoli sembra dover fare i conti con l'emergenza e spesso per le gare cruciali per il suo cammino. Stavolta non solo per gli infortuni, che però rischiano di aggravare enormemente una situazione che prevede già le squalifiche di Rrahmani ed Osimhen. Agli infortuni di Di Lorenzo, Meret, Ounas e Petagna delle scorse settimane, infatti, rischiano di aggiungersi altri titolari che potrebbero saltare la trasferta di Bergamo, cruciale per i partenopei per restare agganciati alla lotta Scudetto.

Centrocampo out

L'ultimo problema riguarda Zielinski. Il polacco ha fatto trapelare che non è grave il problema muscolare rimediato nella dispendiosa gara con la Polonia, ma a pochi giorni da Bergamo basta poco allo staff medico per ritenerlo in forte dubbio. Solo quest'oggi effettuerà gli esami e verrà tracciato un programma. Ieri è rimasto out anche Fabian per uno stato influenzale e bisognerà capire se recupererà tra oggi e domani ma soprattutto in quali condizioni potrebbe presentarsi. Passi in avanti invece per Anguissa: ieri un assaggio di campo e potrebbe essere convocato ma i dubbi sono sul rischiarlo dal primo minuto.

Altri interrogativi

Spalletti potrebbe preferire il giovane Zanoli a Malcuit per sostituire Di Lorenzo, poi il dubbio riguarda il modulo considerando l'assenza probabile di diversi centrocampisti. Incognite anche per l'attacco: Politano ed Insigne si sono allenati in gruppo, ma alle loro spalle c'è per ora poco o nulla: Elmas potrebbe servire in mediana, Ounas è fuorigioco e quindi grande attenzione sul rientro di Lozano. Il messicano è stato schierato solo nella ripresa nel match del Messico, ma rientrerà solo domani sera in Italia.