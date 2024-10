Altro malore per Zeman: ex azzurro ricoverato a Pescara, ma non è in pericolo di vita

Preoccupano ancora le condizioni di salute dell’allenatore Zdenek Zeman che nella sera di martedì ha accusato un nuovo malore che lo ha costretto a essere nuovamente ricoverato presso la Clinica Pierangeli a Pescara dove era stato già in cura nei mesi scorsi dopo il primo ricovero risalente a circa un anno fa. Come riporta Il Centro la diagnosi, anche in questo caso, è stata subito chiara: ischemia.

Zeman dopo il malore è stato così trasportato dalla sua abitazione a Roma in Abruzzo in auto per essere preso in carico dai medici della Clinica. Secondo quanto riportano le prime fonti il tecnico 77enne sarebbe vigile e lucido e non in pericolo di vita, ma resterà comunque ricoverato per ulteriori accertamenti.