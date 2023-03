Altro record per Kvaratskhelia: nessuno ci era riuscito prima di lui

Nella giornata di ieri Khvicha Kvaratskhelia è stato premiato come calciatore del mese di marzo dalla Lega Serie A per la terza volta in stagione.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Nella giornata di ieri Khvicha Kvaratskhelia è stato premiato come calciatore del mese di marzo dalla Lega Serie A per la terza volta in stagione. A nessuno era mai capitato prima, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Kvicha Kvaratskhelia ha vinto per la seconda volta consecutiva (la terza in stagione) il premio di calciatore del mese assegnato dalla Lega Serie A. L’attaccante georgiano, 22 anni, era stato premiato anche lo scorso febbraio e ad agosto ed è quindi il primo giocatore della serie A italiana a riuscire in questa impresa".