Alvino anticipa le scelte di Conte: questa la formazione per Atalanta-Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:45Notizie
di Pierpaolo Matrone

È il giorno di Atalanta-Napoli. Alle 15, per la 26ª giornata di Serie A, gli azzurri scendono in campo a Bergamo e arrivano le indicazioni sulla formazione. A anticiparla via X è Carlo Alvino, dopo la riunione tecnica di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato, il Napoli dovrebbe schierarsi così: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez, Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Scelte che confermano l’idea di equilibrio e freschezza sulle corsie, con Alisson e Vergara a supporto dell’unica punta. Fischio d’inizio alle 15.