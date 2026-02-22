Atalanta-Napoli, ultime di formazione Sky: chance per Alisson! Fuori Ederson

Chi giocherà oggi nel match tra Atalanta e Napoli? Ci saranno delle rotazioni? Le ultime sulla formazione arrivano direttamente da Sky Sport, che come al solito comincia con le notizie dalla squadra di casa, ossia quella orobica. De Ketelaere e Raspadori non sono a disposizione di Palladino, per il match contro il Napoli: pronti Sulemana e Zalewski, Rispetto alla sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund potrebbe trovare spazio in difesa Scalvini insieme a Hien e Kolasinac. In attacco Krstovic verso la maglia dal 1:

Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Neres e De Bruyne non sono a disposizione per la sfida contro l'Atalanta. Anche McTominay out per la trasferta di Bergamo, salterà cosi la terza partita di fila, ha ancora qualche fastidio muscolare che non gli consente di essere al 100%. Conte si affiderà alla coppia Vergara-Alisson Santos alle spalle dell'ex Hojlund. Sulla sinistra Gutierrez in vantaggio su Spinazzola C'è anche l'opzione Politano, che potrebbe giocare sulla fascia destra oppure alle spalle della punta. Di seguito le probabili formazioni da Sky Sport

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All Conte