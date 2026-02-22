Video

Napoli arrivato allo stadio: l'accoglienza a Bergamo per gli azzurri

Oggi alle 13:40Notizie
di Fabio Tarantino
fonte da Bergamo, Daniele Rodia ed Antonio Noto

Arrivato da pochi minuti il pullman del Napoli alla New Balance Arena per la sfida contro l'Atalanta delle ore 15. Decine di tifosi azzurri ad accogliere la squadra allenata da Conte a Bergamo. Ricordiamo che oggi il settore ospiti sarà chiuso ai napoletani, mentre i tifosi di fede azzurra saranno presenti negli altri settori (quelli non residenti in Campania). Ecco il video dai nostri inviati: