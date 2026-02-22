Video
Napoli arrivato allo stadio: l'accoglienza a Bergamo per gli azzurri
Arrivato da pochi minuti il pullman del Napoli alla New Balance Arena per la sfida contro l'Atalanta delle ore 15. Decine di tifosi azzurri ad accogliere la squadra allenata da Conte a Bergamo. Ricordiamo che oggi il settore ospiti sarà chiuso ai napoletani, mentre i tifosi di fede azzurra saranno presenti negli altri settori (quelli non residenti in Campania). Ecco il video dai nostri inviati:
