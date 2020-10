Alvino: "Llorente lascia Benevento, la moglie in Spagna sta per partorire"

Fiocco azzurro in arrivo in casa Llorente. Il giornalista Carlo Alvino rivela su Twitter: "Llorente lascia hotel di Benevento perché sta per partorire la moglie a San Sebastián in Spagna nasce il piccolo Alessandro Llorente".

Llorente lascia hotel di Benevento perché sta per partorire la moglie a San Sebastián in Spagna 🇪🇸 nasce il piccolo Alessandro Llorente — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 25, 2020