Ambra, frecciata ad Allegri dopo la rottura: "Quello che segue lo zero è sempre un inizio"

Stoccata radiofonica di Ambra Angiolini nei confronti di Massimiliano Allegri. La coppia, che sembrava prossima alle nozze, è stata protagonista del gossip degli ultimi giorni per la fine della relazione tra l’allenatore della Juventus e l’attrice-cantante. Quest’ultima è stata raggiunta addirittura dal Tapiro d’Oro, con annessa polemica della figlia, che ha trovato inopportuno il “premio”, chiedendosi se fosse giusto infierire, ma soprattutto se “la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile”. L’ultimo capitolo della vicenda lo regala proprio Ambra, che dalle frequenze di Radio Capital ha lanciato un messaggio chiaro: “Esiste per tutti il giorno Zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta".