Ambrosino in gol con il Frosinone: l'azzurrino inguaia la Salernitana

C'è gioia anche per Giuseppe Ambrosino in questo Boxing Day di Serie B. L'attaccante in forza al Frosinone, ma di proprietà del Napoli, trova la rete che chiude la partita contro la Salernitana, regalata adesso in zona playout. I ciociari si impongono 2-0, di Ambrosino il secondo gol.

