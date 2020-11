Anche la Russia è con Maradona: a Mosca fiori e messaggi davanti all'ambasciata argentina

Gli abitanti di Mosca stanno lasciando rose e garofani davanti all'ingresso dell'ambasciata argentina per ricordare Diego Armando Maradona. Secondo la Tass, alcuni fiori sono stati deposti su un piedistallo improvvisato coperto con una bandiera dell'Argentina e sopra il quale ci sono un pallone e una dedica in spagnolo: "Siamo con te, ti ricorderemo per sempre".