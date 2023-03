Ancora scontri nella zona dell'hotel dell'Eintracht: bombe carta e sampietrini

Momenti di tensione intorno al Royal Continental, l'hotel dove alloggiano i tifosi dell'Eintracht di Francoforte.

Momenti di tensione intorno al Royal Continental, l'hotel dove alloggiano i tifosi dell'Eintracht di Francoforte. Sono volati alcuni sampietrini e sono state esplose bombe carta da parte dei tifosi del Napoli, in un movimento a tenaglia fra via Partenope e via Chiatamone. La polizia ha usato anche gli idranti e lacrimogeni per cercare di fare arretrare i facinorosi. La polizia aveva scelto di spostare i tifosi dell'Eintracht verso Salerno e Roma al termine della partita, ma l'attacco dei napoletani ha fatto desistere. Ci sono dei fermati.