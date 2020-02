Ancora Tutino-show con l'Empoli: eurogol-vittoria al 96' nel derby col Pisa

Gennaro Tutino protagonista nel posticipo di Serie B contro il Pisa. Una perla dell'attaccante di proprietà del Napoli, al 96’ permette all’Empoli di vincere in rimonta (2-1) il derby contro i rivali pisani. L'Empoli passa in svantaggio per via di un gol di Masucci nel primo tempo. Nella ripresa però la squadra di Pasquale Marino tira fuori cuore e orgoglio e ribalta il Pisa: dopo la rete del pareggio firmata da Frattesi, in pieno recupero ecco il gol che fa esplodere il Castellani, una botta di destro di Tutino, da fuori area, al volo che sbatte sulla traversa e rimbalza dentro la porta di Gori.