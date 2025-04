Ancora un infortunio per Buongiorno, entra Rafa Marin

Buongiorno ma deve fermarsi chiedendo anche lui il cambio alla panchina. al suo posto entra lo spagnolo Rafa Marin. Ennesimo brusco stop per il difensore in queste ultime settimane, per lui un problema all'adduttore.

