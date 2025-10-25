Ufficiale Anguissa è inarrestabile: vince il premio MVP di Napoli-Inter, già il quarto in 8 partite

Frank Zambo Anguissa, che ha segnato il gol del 3-1 con una stupenda azione personale, è l'MVP della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. Il centrocampista camerunese, autore dell'ennesima prestazione di spessore, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match, è già il quarto in queste prime otto gare, dopo quelli aggiudicatosi contro Cagliari, Fiorentina e Genoa.