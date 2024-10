Anguissa e la svolta estiva: quello che ha detto Conte ha cambiato tutto

In estate Frank Zambo Anguissa poteva andare in Arabia Saudita. Aveva ricevuto delle offerte, immaginava anche la possibile chiusura del ciclo napoletano, ma poi ha rispedito tutto al mittente non appena è arrivato Conte che lo ha blindato, elogiandolo prima in privato e poi in conferenza nel giorno della presentazione, definendo la coppia con Lobotka una delle migliori 'in assoluto'.

Scelta saggia, la sua, così come quella dell'allenatore, che non si è fidato delle prestazioni dell'ultima stagione del centrocampista e ha avuto ragione: questo Anguissa è rinato, è uno dei migliori ma è anche il vero insostituibile. Con Meret infortunato e ko nelle ultime quattro gare, il camerunense è il giocatore della rosa più impiegato con 843' in campo. Al secondo posto Di Lorenzo con Rrahmani (810'). Anguissa si è ripreso il Napoli e Conte ha vinto un'altra sfida: rilanciarlo.