Ufficiale

Anguissa regala tre punti d'oro al 95': è lui l'MVP di Napoli-Cagliari

Anguissa regala tre punti d'oro al 95': è lui l'MVP di Napoli-CagliariTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:17Notizie
di Davide Baratto

Frank Zambo Anguissa, autore del gol al 95esimo che ha regalato la vittoria al Napoli contro il Cagliari, è l'MVP della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il centrocampista camerunese, autore dell'ennesima grande prestazione, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match. Di seguito la foto.