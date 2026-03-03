Panchina cercasi: da Xabi Alonso a De Zerbi, quanti top allenatori senza squadra

Si aggiorna la lista degli allenatori attualmente senza panchina, dopo l’esonero di Imanol Alguacil da parte dei sauditi dell’Al-Shabab. Tra i nomi più noti troviamo ex campioni e tecnici di esperienza internazionale, come Xabi Alonso, Ruben Amorim, Roberto De Zerbi, Steven Gerrard, Jurgen Klinsmann, Thiago Motta, Marco Rose, Jorge Sampaoli, Erik ten Hag, Xavi e Zinedine Zidane. L’elenco include allenatori di diverse nazionalità, dall’Europa all’America Latina, con età che vanno dai 36 ai 66 anni, pronti a ripartire da nuove sfide dopo l’ultima esperienza professionale.

Una rosa di grandi nomi in attesa

In totale, la lista proposta da Tmw conta 50 tecnici di rilievo, tra cui italiani come Davide Ancelotti, Marco Giampaolo, Enzo Maresca, Walter Mazzarri, Stefano Pioli e Paolo Zanetti, francesi come Laurent Blanc e Patrick Vieira, tedeschi come Marco Rose, Edin Terzic e Dino Toppmoller, portoghesi come Ruben Amorim e Bruno Lage, e molti altri provenienti da Austria, Croazia, Svizzera, Olanda, Brasile, Argentina e Australia. Una vera e propria “rosa di élite” che testimonia la vastità del mercato dei tecnici attualmente liberi e pronti per nuove avventure professionali.