Infortunio Lobotka: salta il Torino? Il rendimento del Napoli senza lo slovacco
Il Napoli potrebbe dover fare a meno di Stanislav Lobotka nella delicata sfida contro il Torino, e il precedente stagionale senza di lui non è dei migliori. Lo slovacco è mancato in 7 partite, 4 delle quali in Serie A. In campionato sono arrivate 3 vittorie - tra cui quella contro l’Inter - e una sconfitta, proprio contro i granata all'andata. In Champions League, invece, il Napoli ha perso entrambe le partite giocate senza il regista, mentre in Coppa Italia, negli ottavi contro il Cagliari, Lobotka è rimasto in panchina per 90 minuti e la vittoria è arrivata solo ai calci di rigore (10-9).
Il rendimento del Napoli senza Lobotka
Ecco il dettaglio dei match in cui lo slovacco non era disponibile, ordinati per data:
18/10/2025 - Torino-Napoli 1-0 (7^ giornata di Serie A, infortunio)
21/10/2025 - PSV-Napoli 6-2 (3^ giornata di Champions League, infortunio)
25/10/2025 - Napoli-Inter 3-1 (8^ giornata di Serie A, infortunio)
28/10/2025 - Lecce-Napoli 0-1 (9^ giornata di Serie A, infortunio)
03/12/2025 - Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r. (ottavi di finale Coppa Italia, in panchina)
07/12/2025 - Napoli-Juventus 2-1 (14^ giornata di Serie A, infortunio)
10/12/2025 - Benfica-Napoli 2-0 (6^ giornata di Champions League, infortunio)
