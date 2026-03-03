Serie A, classifiche a confronto: nessuna meglio del Como! Il dato sul Napoli

Al termine della 27ª giornata di Serie A, il confronto con la scorsa stagione restituisce un quadro ricco di spunti interessanti. L’attuale capolista guidata da Chivu può contare su nove punti in più rispetto all’Inter allenata un anno fa da Inzaghi. Ancora più significativo il cammino del Milan, oggi secondo in classifica, che grazie al lavoro di Allegri ha accumulato ben sedici punti in più rispetto alla scorsa stagione. In questa speciale graduatoria, però, nessuno ha fatto meglio del Como di Fabregas, protagonista di un sorprendente +20. Segno meno invece per il Napoli campione d’Italia, che viaggia con quattro punti in meno rispetto allo scorso campionato, mentre la Roma può sorridere con un +8. Bilancio negativo per la Juventus, che accusa un ritardo di cinque punti rispetto a un anno fa, e ancora più marcato per Atalanta e Bologna, rispettivamente a -10 e -8.

La lotta salvezza tra sorprese e delusioni

Nella parte bassa della classifica emergono segnali contrastanti. Tra le squadre impegnate nella corsa per non retrocedere si distinguono in positivo il Parma di Cuesta, che ha conquistato dieci punti in più rispetto alla passata stagione, e il Cagliari di Pisacane, in crescita di cinque lunghezze. Situazione decisamente più complicata per l’Hellas Verona, sempre più in difficoltà e con un pesante -11 nel confronto con lo scorso campionato. Tuttavia, il dato peggiore riguarda Lazio e Fiorentina, che fanno registrare un confronto ancora più negativo rispetto a quello degli scaligeri. Di seguito il dettaglio completo dei numeri.

Inter 67 punti (+9 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 27 giornate)

Milan 57 (+16)

Napoli 53 (-4)

Roma 51 (+8)

Como 48 (+20)

Juventus 47 (-5)

Atalanta 45 (-10)

Bologna 39 (-8)

Sassuolo 38 (in Serie B)

Udinese 35 (-4)

Lazio 34 (-16)

Parma 33 (+10)

Cagliari 30 (+5)

Torino 30 (-4)

Genoa 27 (-4)

Fiorentina 24 (-21)

Cremonese 24 (in Serie B)

Lecce 24 (-1)

Pisa 15 (in Serie B)

Hellas Verona 15 (-11)