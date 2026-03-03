Bastoni, ci risiamo: fischiato ad ogni tocco del pallone anche in Como-Inter

Alessandro Bastoni è tornato nel mirino dei tifosi, stavolta del Como, durante la semifinale d’andata di Coppa Italia. Ogni tocco di palla del difensore di Chivu è stato accolto da fischi assordanti, anche se non provenienti dall’intero stadio Sinigaglia. L’episodio ha richiamato alla mente la tempesta mediatica seguita al caso Kalulu e all’espulsione di Bastoni nel Derby d’Italia contro la Juventus per simulazione, che aveva fatto molto discutere.

Critiche e rivalità storica

Dopo il Via del Mare e i tifosi del Lecce, anche parte dei sostenitori del Como non hanno esitato a manifestare il proprio dissenso nei confronti del difensore nerazzurro. A influenzare le reazioni c’è stata anche la storica rivalità tra le due piazze, che ha reso i fischi verso Bastoni un mix di contestazione sportiva e tensione tra tifoserie.