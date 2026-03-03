Infortunio Lobotka: salta Napoli-Torino? Conte ha già scelto il sostituto

vedi letture

Le prossime 48 ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio e definire le scelte del tecnico azzurro.

A tre giorni dalla sfida con il Torino, il Napoli deve fare i conti con un nuovo allarme infortuni. Stanislav Lobotka ha accusato un sovraccarico muscolare dopo la trasferta di Verona e la sua presenza venerdì sera al Maradona è ora in dubbio. Non si tratta di un infortunio grave, ma sufficiente a richiedere valutazioni nelle prossime ore, l’ennesimo stop in una stagione già segnata da problemi fisici.

Emergenza in cabina di regia

La conferma dello stop dello slovacco arriva nel giorno in cui De Bruyne e Anguissa hanno lavorato regolarmente con il gruppo, dando segnali incoraggianti ad Antonio Conte. Se per il belga e il camerunese cresce l’ottimismo almeno per una convocazione - sottolinea la versione online del Corriere dello Sport - lo stop di Lobotka riapre l’emergenza in cabina di regia, con Gilmour ora favorito per una maglia da titolare. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio e definire le scelte del tecnico azzurro.