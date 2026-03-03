Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto

A undici giornate dal termine del campionato di Serie A, la corsa entra nel vivo con calendari che possono fare la differenza.

A undici giornate dal termine del campionato, la corsa entra nel vivo con calendari che possono fare la differenza. Con l’Inter forte di un margine rassicurante in vetta, sono sei le squadre ancora in piena lotta per tre posti nella prossima Champions League. Il cammino, però, non sarà uguale per tutti. Alcune formazioni dovranno fare i conti con un calendario particolarmente fitto anche per gli impegni nelle altre competizioni. È il caso dell’Atalanta, attesa da settimane intense tra campionato, semifinale di Coppa Italia e doppia sfida di Champions League contro il Bayern, in programma prima della sosta per le nazionali. Anche il Como avrà un impegno extra Serie A, con l’andata di Coppa Italia contro l’Inter fissata per martedì.

Scontri diretti e derby decisivi nel finale

Oltre al numero di partite, peserà anche il livello degli avversari. Quattro delle sei squadre coinvolte nella corsa Champions dovranno ancora affrontare l’Inter, un ostacolo non indifferente nella volata finale. Senza dimenticare i derby che potrebbero rivelarsi determinanti nelle ultime giornate: Roma-Lazio alla penultima e Torino-Juventus all’ultima promettono scintille. In totale, da qui alla fine, sono previsti ben sette scontri diretti tra le contendenti: tre per Milan e Atalanta, due per Como, Juventus, Napoli e Roma. Un intreccio di sfide che rende la corsa europea più aperta che mai.

Guardiamo nel dettaglio, squadra per squadra:

2. MILAN 57

28ª giornata, Milan - Inter

29ª giornata, Lazio - Milan

30ª giornata, Milan - Torino

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Milan - Udinese

33ª giornata, Hellas Verona - Milan

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

3. NAPOLI 53

28ª giornata, Napoli - Torino

29ª giornata, Napoli - Lecce

30ª giornata, Cagliari - Napoli

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Parma - Napoli

33ª giornata, Napoli - Lazio

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

4. ROMA 51

28ª giornata, Genoa - Roma

29ª giornata, Como - Roma

30ª giornata, Roma - Lecce

31ª giornata, Inter - Roma

32ª giornata, Roma - Pisa

33ª giornata, Roma - Atalanta

34ª giornata, Bologna - Roma

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

5. COMO 48

28ª giornata, Cagliari - Como

29ª giornata, Como - Roma

30ª giornata, Como - Pisa

31ª giornata, Udinese - Como

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Sassuolo - Como

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como

6. JUVENTUS 47

28ª giornata, Juventus - Pisa

29ª giornata, Udinese - Juventus

30ª giornata, Juventus - Sassuolo

31ª giornata, Juventus - Genoa

32ª giornata, Atalanta - Juventus

33ª giornata, Juventus - Bologna

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Juventus - Hellas Verona

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

7. ATALANTA 45

28ª giornata, Atalanta - Udinese

29ª giornata, Inter - Atalanta

30ª giornata, Atalanta - Hellas Verona

31ª giornata, Lecce - Atalanta

32ª giornata, Atalanta - Juventus

33ª giornata, Roma - Atalanta

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Atalanta - Bologna

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

Ricordiamo che a differenza della corsa scudetto e salvezza, in caso di due o più squadre che chiudono il campionato a pari punti entrano in scena scontri diretti e classifica avulsa.