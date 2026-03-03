Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
A undici giornate dal termine del campionato, la corsa entra nel vivo con calendari che possono fare la differenza. Con l’Inter forte di un margine rassicurante in vetta, sono sei le squadre ancora in piena lotta per tre posti nella prossima Champions League. Il cammino, però, non sarà uguale per tutti. Alcune formazioni dovranno fare i conti con un calendario particolarmente fitto anche per gli impegni nelle altre competizioni. È il caso dell’Atalanta, attesa da settimane intense tra campionato, semifinale di Coppa Italia e doppia sfida di Champions League contro il Bayern, in programma prima della sosta per le nazionali. Anche il Como avrà un impegno extra Serie A, con l’andata di Coppa Italia contro l’Inter fissata per martedì.
Scontri diretti e derby decisivi nel finale
Oltre al numero di partite, peserà anche il livello degli avversari. Quattro delle sei squadre coinvolte nella corsa Champions dovranno ancora affrontare l’Inter, un ostacolo non indifferente nella volata finale. Senza dimenticare i derby che potrebbero rivelarsi determinanti nelle ultime giornate: Roma-Lazio alla penultima e Torino-Juventus all’ultima promettono scintille. In totale, da qui alla fine, sono previsti ben sette scontri diretti tra le contendenti: tre per Milan e Atalanta, due per Como, Juventus, Napoli e Roma. Un intreccio di sfide che rende la corsa europea più aperta che mai.
Guardiamo nel dettaglio, squadra per squadra:
2. MILAN 57
28ª giornata, Milan - Inter
29ª giornata, Lazio - Milan
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
3. NAPOLI 53
28ª giornata, Napoli - Torino
29ª giornata, Napoli - Lecce
30ª giornata, Cagliari - Napoli
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Parma - Napoli
33ª giornata, Napoli - Lazio
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
4. ROMA 51
28ª giornata, Genoa - Roma
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Roma - Pisa
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
5. COMO 48
28ª giornata, Cagliari - Como
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Como - Pisa
31ª giornata, Udinese - Como
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
6. JUVENTUS 47
28ª giornata, Juventus - Pisa
29ª giornata, Udinese - Juventus
30ª giornata, Juventus - Sassuolo
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
7. ATALANTA 45
28ª giornata, Atalanta - Udinese
29ª giornata, Inter - Atalanta
30ª giornata, Atalanta - Hellas Verona
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
Ricordiamo che a differenza della corsa scudetto e salvezza, in caso di due o più squadre che chiudono il campionato a pari punti entrano in scena scontri diretti e classifica avulsa.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro