Milan, si ferma Gabbia: si è operato a Londra, rischia di saltare il Napoli

vedi letture

Matteo Gabbia non salterà soltanto il derby di Milano. Oggi, secondo quanto riportato da TMW, il difensore centrale del Milan si è sottoposto a un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra, dove si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale.

Possibile forfait contro il Napoli

L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Gabbia sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia, con un tempo di recupero stimato di circa un mese. Considerando i tempi, il difensore rischia di saltare anche la sfida contro il Napoli, in programma nel weekend del 4 aprile.