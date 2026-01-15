Anguissa verso il rientro? Sky: si rivedrà in una di queste due partite

vedi letture

Quando rientra André-Frank Zambo Anguissa? Il primo centrocampista che tornerà disponibile per Antonio Conte sarà proprio il centrocampista camerunense. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l'ex Fulham ha cerchiato due partite in rosso: si rivedrà o contro il Copenaghen, tra cinque giorni, o nel match successivo con la Juventus.