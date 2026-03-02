Da 1-3 a 3-3, Tuttosport: "Core de Juve”
La prima pagina di oggi di Tuttosport apre con un titolo emblematico: “Core de Juve”. Gatti firma il 3-3 al 93’ contro la Roma e tiene viva la corsa Champions. All’Olimpico è battaglia vera: Wesley e Conceicao accendono la sfida, poi vanno a segno Ndicka e Malen. La Juventus sembra sul punto di crollare, ma Spalletti indovina tutte le mosse dalla panchina: Boga accorcia, Zhegrova serve l’assist per il difensore-bomber che esulta con rabbia sotto il settore ospiti.
Spazio anche al Torino nel taglio alto: “Risposta da Toro”. D’Aversa rilancia i granata, che superano la Lazio grazie ai gol di Simeone e Zapata. Scelte semplici, cambi mirati e la coppia d’attacco che finalmente lascia il segno, regalando una serata di soddisfazione ai tifosi, ancora critici nei confronti di Cairo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
