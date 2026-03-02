Prima pagina

Il Mattino: "Napoli, che forza oltre gli infortuni: la giostra del gol"

di Antonio Noto
In apertura i raid di Stati Uniti e Israele sull'Iran, che replica lanciando missili su Dubai: "Medio Oriente, pioggia di missili".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli, in rete in questa tribolata stagione con ben 17 marcatori diversi: "Napoli, che forza oltre gli infortuni: la giostra del gol. Con Lukaku salgono a 17 marcatori". In alto spazio alla scomparsa dell'ex tecnico azzurro Rino Marchesi: "Addio a Marchesi, la forza della tranquillità che iniziò a gestire il genio Maradona".

